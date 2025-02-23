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Сауль Альварес готов к реваншу с чемпионом мира Дмитрием Биволом

Сауль Альварес готов к реваншу с чемпионом мира Дмитрием Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес выразил готовность к реваншу с абсолютным чемпионом мира Дмитрием Биволом из России.

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