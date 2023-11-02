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Пара из Самары попал в Тик-Ток к австралийской певице

Пара из Самары попал в Тик-Ток к австралийской певице

Молодые люди танцевали на одной из улиц областного центра на фоне снега.Видео с импровизированным танцем парня и девушки было опубликовано в аккаунте тик-ток австралийской певицы Сиа под ее музыкальную композицию Snowman (снеговик, - пер.

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