Пара из Самары попал в Тик-Ток к австралийской певице

Молодые люди танцевали на одной из улиц областного центра на фоне снега.Видео с импровизированным танцем парня и девушки было опубликовано в аккаунте тик-ток австралийской певицы Сиа под ее музыкальную композицию Snowman (снеговик, - пер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии