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Безвизовое пребывание россиян в Таиланде сократят с 60 до 30 дней

Безвизовое пребывание россиян в Таиланде сократят с 60 до 30 дней

О намерении пересмотреть условия въезда для иностранцев тайские власти заявляли заранее С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60.

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