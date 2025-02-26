Ребенок и двое взрослых попали в больницу после ударов ВСУ по ДНР

Пушилин: ребенок и еще два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Горловку Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.