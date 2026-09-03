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Депутат Журова: Вашингтон заинтересован в участии России на Олимпиаде 2028 года

Интерес США к участию России в Олимпиаде 2028 года Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik отметила, что участие России на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе представляет интерес для США.

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