Депутат Журова: Вашингтон заинтересован в участии России на Олимпиаде 2028 года

Интерес США к участию России в Олимпиаде 2028 года Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik отметила, что участие России на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе представляет интерес для США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия вкладывает...
- АУ Российский авторы...
- АУ Октябрьский шопин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым