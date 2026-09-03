Депутат Журова: Вашингтон заинтересован в участии России на Олимпиаде 2028 года

Интерес США к участию России в Олимпиаде 2028 года Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik отметила, что участие России на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе представляет интерес для США.