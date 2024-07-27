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Несколько человек ранены атаками ВСУ в Курской области

Несколько человек ранены атаками ВСУ в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сегодня в регионе атаками ВСУ ранены несколько человек.

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