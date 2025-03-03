Товарно-сырьевая биржа запустила торги фьючерсами на бензин

Бывшая Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), ныне Петербургская биржа, 28 февраля запустила торги расчетными фьючерсами на бензин, рассказал РБК старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.
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