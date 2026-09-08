hh.ru: Число вакансий для молодых в торговле и администрировании растет

Екатерина Ничипоренко на форуме "Труд крут" в Томске сообщила: наибольшая доля вакансий для молодых специалистов сосредоточена в административной сфере, услугах, рознице и продажах.
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