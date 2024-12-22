Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки газа

Это возможно в случае начисления штрафов по закону об экологии.фото: pixabay.com/catmozКатар пригрозил прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС), если государства-члены применят новое законодательство, которое будет наказывать компании, не соблюдающие установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.