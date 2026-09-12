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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Феррари» нужны время и стабильность. «Мерседес» не выигрывал 4 года, но не менял специалистов»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф вступился за руководителя «Феррари» Фредерика Вассера , рассуждая о том, чего не хватает Скудерии для побед в чемпионате.

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