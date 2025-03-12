Российские военные вырыли 500-метровую траншею, добираясь до трубы в Судже

Военнослужащие российской армии, которые смогли проникнуть в тыл Вооружённых сил Украины через газопровод, проделали путь в 500 метров, чтобы добраться до трубы, ведущей к газоизмерительной станции в Судже, рассказали бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки войск «Север».
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