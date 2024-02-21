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«Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

«Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

Медведев резко высказался о гибели перебежчика Кузьминова: собаке собачья смерть Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на территорию Украины.

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