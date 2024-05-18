Официально: Киллиан Мерфи вновь сыграет Джима в фильме “28 лет спустя” Предсе...

Официально: Киллиан Мерфи вновь сыграет Джима в фильме “28 лет спустя”Председатель Sony Motion Pictures Group Том Ротман официально подтвердил информацию о том, что актер Киллиан Мерфи снова исполнит роль Джима в предстоящем фильме “28 лет спустя”.