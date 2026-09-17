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Мировое обозрение

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Российские средства ПВО за сутки сбили 292 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за сутки сбили 292 украинских БПЛА

Российские расчёты противовоздушной обороны за один день перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над территорией страны и акваториями двух морей.

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