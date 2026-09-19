Консульство не подтвердило случаи COVID-19 среди русских в Пхукете

Генконсульство России не зафиксировало обращений русских о вспышке COVID-19 в Пхукете. С 1 января по 15 сентября в Таиланде зарегистрировано 135 667 случаев COVID-19, однако массовой вспышки, по данным АТОР и DDC, не выявлено.
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