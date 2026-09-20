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ИИ пока не изменил рынок труда США: исследование Йельского университета не обнаружило массового вытеснения работников

ИИ пока не изменил рынок труда США: исследование Йельского университета не обнаружило массового вытеснения работников

Анализ охватил первые 33 месяца после выхода ChatGPT и не выявил связи между воздействием ИИ и изменениями занятости или безработицы на уровне всей экономики ИИ пока не оставил заметного следа на рынке труда США в масштабах всей экономики — к такому выводу пришёл независимый научно-исследовательский центр The Budget Lab при Йельском университете, изучив первые 33 месяца после выхода ChatGPT в ноябре 2022 года.

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