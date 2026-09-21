«Это просто, но неэффективно» – Собянин против переноса столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против переноса столицы России. Об этом он заявил сегодня на Московском финансовом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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