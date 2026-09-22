Роспотребнадзор Петербурга: тыква в 5 раз полезнее моркови

Петербургский Роспотребнадзор рекомендовал включить тыкву в осенний рацион, отметив её низкую калорийность — 26 килокалорий на 100 граммов — и богатый состав: витамины С и В, калий, железо, а также провитамин А, которого в продукте в пять раз больше, чем в моркови.