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Северокорейцы готовы сражаться с общим врагом в одном окопе с русскими

Северокорейцы готовы сражаться с общим врагом в одном окопе с русскими

Как сообщалось, американское агентство Bloomberg утверждает, что при посещении с официальным визитом Пхеньяна в июле сего года министр обороны России Сергей Шойгу лично предложил лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Россия + КНДР = 👍🤝🙏👊💪‼️
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Корейцы молодцы, они слов на ветер не бросают!!!
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4 час.

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