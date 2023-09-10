Северокорейцы готовы сражаться с общим врагом в одном окопе с русскими

Как сообщалось, американское агентство Bloomberg утверждает, что при посещении с официальным визитом Пхеньяна в июле сего года министр обороны России Сергей Шойгу лично предложил лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР.
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