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Этой ночью после продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Этой ночью после продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Ей было 53 года.Последние пять лет известная актриса Анастасия Заворотнюк боролась с тяжёлой болезнью.

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