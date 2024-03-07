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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК о том, смогут ли россияне посетить церемонию открытия Олимпиады: «Об этом будет объявлено в ближайшее время»

«Об этом будет объявлено в ближайшее время», – заявили в пресс-службе МОК. Ранее МОК допустил российских спортсменов на Игры в нейтральном статусе.

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