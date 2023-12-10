Давненько мы не говорили за расклады. Со времён предыдущих разговоров ситуация для США ещё ухудшилась.
Расклады (и держите в уме наличие канделябра)
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Чтобы добить США надо подогнать китайские АПЛ , индийские и ещё что есть в странах БРИКС окружить их всплыть на часик и снова погрузится . Так можно повторить в разных слабых точках.
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8 час.
Александр Силяков
Правильно, побольше жути для пендосов нагнать
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8 час.
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