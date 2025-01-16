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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Деанджело: «За глаза не буду говорить, не хочу выходить в детали, без ошибок игр в хоккее не бывает. Мы разошлись в теплых отношениях, не исключаем, что он может вернуться в будущем»

Главный тренер петербургского клуба ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после поражения от «Северстали» (4:7) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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