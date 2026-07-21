Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова иронично отреагировала на увольнение Сырского и Федорова

Захарова иронично отреагировала на увольнение Сырского и Федорова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала увольнение главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

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