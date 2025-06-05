Послушать саксофон и арии из опер смогут пенсионеры района на Сходненской улице

Участников программы «Московское долголетие» ждут 8 июня в 15:00 на концерт «Вечер русской музыки». В программе концерта прозвучат лучшие произведения русской музыки, в том числе оперные арии, романсы, русские народные песни, фортепианное соло, соло на саксофоне.
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