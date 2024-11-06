📹⚡️Над Каспийском из стрелкового вооружения, либо турельной зенитно-пулемётной установки типа 6У6 успешно перехвачен низковысотный БПЛА-"камикадзе" "Лютый" ВСУ.
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📹⚡️Над Каспийском из стрелкового вооружения, либо турельной зенитно-пулемётной установки типа 6У6 успешно перехвачен низковысотный БПЛА-"камикадзе" "Лютый" ВСУ.