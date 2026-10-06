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Рязанские новости

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Тренеру из Рязанской области присвоили звание «Заслуженный тренер России»

Тренеру из Рязанской области присвоили звание «Заслуженный тренер России»

Владимир Клинов воспитал двух заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса и более 500 кандидатов в мастера спорта.

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