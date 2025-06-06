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Пособие по беременности для студенток-очниц вырастет почти в 10 раз с 1 сентября

<p style="text-align:justify">С 1 сентября 2025 года студенткам очной формы обучения планируется увеличить пособие по беременности и родам до величины регионального прожиточного минимума &mdash; почти в 10 раз по сравнению с текущим уровнем.

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