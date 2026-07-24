«Остапы XXI века»: махинаторы обогащались, а бюджет не получил триллион налоговых поступлений

p

petrabramovichg

Я думаю, что НДС всё-так нужен. Проблема только в том, что его платят покупатели (мы с Вами), а не дельцы. Но если его не будет (хотя это именно "буржуйский инструмент"), то эти "дельцы" вообще не будут платить налоги..... Почему? Вспомните 80-90е? Кто пытался платить Государству? Жадность и глупость - это ВСЁ! А зачем на нынче гонят мигрантов (и кто)? Раньше в Советские разница в доходах могла отличаться на порядок (в 10 раз), теперь инженер или токарь имеет чуть ли не прожиточный минимум, который делает всё для народа, за-то "пи--лы" (блогеры всяки, да чиновнички вороватые) получают по 300 000 000 в месяц! За что? А всяческие артисты (которые поют не пойми что и кому) за выступление берут по несколько "лямов"? Я ещё понял бы учёный, что придумал лекарство от рака или дал человечеству возможность полететь к далёким звёздам.... А у нас сейчас больше всего зарабатывают "великие комбинаторы"! Я думаю, что нужен прогрессивный налог. И чем меньше платишь зарплату своим рабочим, чем больше зарабатываешь, чем меньше твой вклад в общество, тем больший налог платишь! Пока не представляю другого варианта. Капитализм же б...ть! Всем Добра!