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Аргументы недели

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«Остапы XXI века»: махинаторы обогащались, а бюджет не получил триллион налоговых поступлений

«Остапы XXI века»: махинаторы обогащались, а бюджет не получил триллион налоговых поступлений

В Минске задержали предприимчивого не в меру российского гражданина Александра Осина — его подозревают в руководстве одной из самых масштабных теневых сетей по продаже «бумажного» НДС (схема для ухода от уплаты налогов) в России.

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Комментарии
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Александр Денисов
Вот только не говорите, что все это не контролируется на то уполномоченными людьми... А введение НДС в стране это самое злое зло... На этих возвратах очень большие люди озолотились... &quot;одних уж нет, а те, далече&quot;(с)
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1 м.
p
petrabramovichg
Я думаю, что НДС всё-так нужен. Проблема только в том, что его платят покупатели (мы с Вами), а не дельцы. Но если его не будет (хотя это именно &quot;буржуйский инструмент&quot;), то эти &quot;дельцы&quot; вообще не будут платить налоги..... Почему? Вспомните 80-90е? Кто пытался платить Государству? Жадность и глупость - это ВСЁ! А зачем на нынче гонят мигрантов (и кто)? Раньше в Советские разница в доходах могла отличаться на порядок (в 10 раз), теперь инженер или токарь имеет чуть ли не прожиточный минимум, который делает всё для народа, за-то &quot;пи--лы&quot; (блогеры всяки, да чиновнички вороватые) получают по 300 000 000 в месяц! За что? А всяческие артисты (которые поют не пойми что и кому) за выступление берут по несколько &quot;лямов&quot;? Я ещё понял бы учёный, что придумал лекарство от рака или дал человечеству возможность полететь к далёким звёздам.... А у нас сейчас больше всего зарабатывают &quot;великие комбинаторы&quot;! Я думаю, что нужен прогрессивный налог. И чем меньше платишь зарплату своим рабочим, чем больше зарабатываешь, чем меньше твой вклад в общество, тем больший налог платишь! Пока не представляю другого варианта. Капитализм же б...ть! Всем Добра!
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4 н.
Аркадий Шацкий
Это старый добрый официальный способ ухода от налогов, и каждый раз органы удивляются прозорливости махинатора.
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3 н.