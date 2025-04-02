На Украине решили заменить копейки

На Украине прекратят чеканить копейки и заменят их шагами. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, его цитирует РБК-Украина Нацбанк планирует дочеканить следующий тираж монет в 50 копеек в новом формате и под новым названием.