На Украине решили заменить копейки

На Украине прекратят чеканить копейки и заменят их шагами. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, его цитирует РБК-Украина Нацбанк планирует дочеканить следующий тираж монет в 50 копеек в новом формате и под новым названием.
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