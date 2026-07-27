Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Керчь частично останется без воды 28 июля: адреса

Керчь частично останется без воды 28 июля: адреса

В Керчи 28 июля с 09:00 ориентировочно до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу улица Свердлова, в районе дома №37, будет ограничено водоснабжение, предупредили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии