Керчь частично останется без воды 28 июля: адреса

В Керчи 28 июля с 09:00 ориентировочно до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу улица Свердлова, в районе дома №37, будет ограничено водоснабжение, предупредили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".
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