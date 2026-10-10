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Военное обозрение

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Королевская яхта «Britannia». Плавучий дворец и ядерный бункер Королевы

Королевская яхта «Britannia». Плавучий дворец и ядерный бункер Королевы

Яхта «Британия» могла служить не только плавучим дворцом королевского двора, но в случае войны трансформировалась в госпитальное судно или убежище для королевы и членов правительства.

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