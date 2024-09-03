Отбивные из куриного филе в кляре в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Отбивные из куриного филе, приготовленные в кляре в духовке, - простое и очень вкусное блюдо для тех, кто не приветствует жареную пищу.