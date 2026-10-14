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Царьград

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Силуанов подтвердил выгоду от экспорта дизеля в США и другие страны

Силуанов подтвердил выгоду от экспорта дизеля в США и другие страны

Россия и США достигли договоренностей об экспорте русского дизельного топлива на мировой рынок. По словам Антона Силуанова, это поддержит платежный баланс и принесет косвенные налоговые поступления в бюджет.

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