Силуанов подтвердил выгоду от экспорта дизеля в США и другие страны

Россия и США достигли договоренностей об экспорте русского дизельного топлива на мировой рынок. По словам Антона Силуанова, это поддержит платежный баланс и принесет косвенные налоговые поступления в бюджет.
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