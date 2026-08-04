Алтайские полицейские уберегли пенсионерку от повторного хищения денег

Мошенники связались с женщиной по стационарному телефону и ввели ее в заблуждение Правоохранители из Алтайского края задержали межрегионального курьера мошенников и вернули 86-летней жительнице Новоалтайска похищенные деньги, сообщает региональное МВД.
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