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Алтайские полицейские уберегли пенсионерку от повторного хищения денег

Алтайские полицейские уберегли пенсионерку от повторного хищения денег

Мошенники связались с женщиной по стационарному телефону и ввели ее в заблуждение Правоохранители из Алтайского края задержали межрегионального курьера мошенников и вернули 86-летней жительнице Новоалтайска похищенные деньги, сообщает региональное МВД.

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