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Эксперт назвал главные признаки заражения смартфона вирусами

Эксперт назвал главные признаки заражения смартфона вирусами

Вирусы чаще всего проникают на устройства при установке приложений из неофициальных источников. Заражение также может произойти через уязвимости операционной системы, фишинговые ссылки, незащищенные сети Wi-Fi или Bluetooth.

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