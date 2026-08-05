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За рулем

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«Честный» рамный внедорожник Kia можно найти на вторичке всего за 500 тысяч

«Честный» рамный внедорожник Kia можно найти на вторичке всего за 500 тысяч

Найти на вторичном рынке достойный рамный внедорожник за полмиллиона рублей задача не из простых.  Большинство современных паркетников оснащаются электронными муфтами, подключающими заднюю ось по команде бортового компьютера, что лишает их статуса «честных вседорожников».

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