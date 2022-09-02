Хуже "Синего кита". Родителям рассказали о таинственных пяти буквах

Ситуацию с угрозами для детей обсудили гости программы "Царьград. Сегодня" с Дианой Сорокиной. Лидер общественного-политического движения "Объединение родителей" Инна Гореславцева заявила, что явление "Синего кита" никуда из нашей жизни не делось.