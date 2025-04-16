Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +20°, облачно• Севастополь: +17°, солнечно• Ялта: +17°, облачно• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +20°, облачно• Бахчисарай: +20°, облачно• Джанкой: +18°, облачно• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +17°, ясно Читать подробнее>>> .
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