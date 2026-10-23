К 2028 году российские операторы связи могут столкнуться с масштабной проблемой: действующие правила требуют перехода на отечественные базовые станции, однако заменить всё иностранное оборудование в установленные сроки может оказаться непросто.
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