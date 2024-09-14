Вертолеты Ми-24 Балтфлота на учениях «Океан» поразили наземные и морские цели

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота отработали нанесение ударов по колоннам техники, живой силе и скоростным малоразмерным морским целям условного противника.
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