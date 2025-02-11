В Орле автоледи не вписалась в поворот и протаранила опору ЛЭП

В городе Орле произошла авария с участием легкового автомобиля. Машина въехала в опору ЛЭП. Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, ДТП случилось 10 февраля в 15:25 на улице Московской города Орла.
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