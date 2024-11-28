"Орешник" наставит США на путь истинный. Эксперт проанализировал новейшую российскую разработку

"Орешник" в 45 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, пишет Medya Günlüğü. По мнению экспертов, сбить новейшую российскую ракету можно только на начальной стадии полета, так как ее максимальная скорость составляет около 12 тысяч километров в час.