Pravda.Ru: приседания во время рабочего дня помогут улучшить здоровье

Выполнение 10 приседаний с отягощением каждые 45 минут в течение восьмичасового рабочего дня поможет людям с малоподвижным образом жизни улучшить здоровье, в том числе отрегулировать уровень сахара в крови.
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