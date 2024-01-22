ЛДПМ просит Майю Санду не проводить референдум

Либерально-демократическая партия Молдовы требует от политического руководства Республики Молдова во главе с Майей Санду не ставить под угрозу европейский путь страны и отказаться от идеи проведения референдума в день президентских выборов.
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