25.09.24==Восточная Африка: хищники и падальщики

https://ok.ru/video/10866066920 В саваннах обитают львы, гепарды, гиены и гиеновые собаки. Львы с роскошными гривами, живущие в Нгоронгоро, на равнинах Серенгети и Мара, — самые мощные из встречающихся здесь хищников.
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