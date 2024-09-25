25.09.24==Восточная Африка: хищники и падальщики

https://ok.ru/video/10866066920 В саваннах обитают львы, гепарды, гиены и гиеновые собаки. Львы с роскошными гривами, живущие в Нгоронгоро, на равнинах Серенгети и Мара, — самые мощные из встречающихся здесь хищников.