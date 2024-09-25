ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА
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ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Лично мне  католические  храмы  в стиле  готики  кажутся  красивее, легче, стремящимися  в небо в отличии от правосла...11.09.24==Готичес...
  • Владимир Алтайцев
    К чему  эта писанина  на светском сайте?  Хотите писать о Боге, есть на то церковные  сайты. Незачем захламлять  сайт...15.07.24==Cтойкос...

25.09.24==Восточная Африка: хищники и падальщики

25.09.24==Восточная Африка: хищники и падальщики

https://ok.ru/video/10866066920 В саваннах обитают львы, гепарды, гиены и гиеновые собаки. Львы с роскошными гривами, живущие в Нгоронгоро, на равнинах Серенгети и Мара, — самые мощные из встречающихся здесь хищников.

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