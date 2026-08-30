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TRENDYMEN

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Стекло можно разрезать обычными ножницами. Способ без стеклореза

Стекло можно разрезать обычными ножницами. Способ без стеклореза

Чтобы аккуратно разрезать стекло не нужен дорогой стеклорез или специальный инструмент. Достаточно обычных канцелярских ножниц и емкости с водой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Grandad
Grandad

Вычитал про этот способ в толстенной книге "Техническое творчество" 50х годов. Попробовал. Видимо, стекла не такие были– трескались. На этом опыты прекраатил.

Профиль пользователя NAN
NAN

Всё новое хорошо забытое старое,лет 50 назад когда случайно разбил стекло на фонарике круглое в тазик набираешь воды и ножницами вырезаешь вот и всё......