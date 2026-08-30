Стекло можно разрезать обычными ножницами. Способ без стеклореза

Чтобы аккуратно разрезать стекло не нужен дорогой стеклорез или специальный инструмент. Достаточно обычных канцелярских ножниц и емкости с водой.
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Всё можно делать диким первобытным способом, но зачем, если изобрели уже современные удобные способы.
Вычитал про этот способ в толстенной книге "Техническое творчество" 50х годов. Попробовал. Видимо, стекла не такие были– трескались. На этом опыты прекраатил.
А всё таки проще стеклорезом, даже дешёвым.
Всё новое хорошо забытое старое,лет 50 назад когда случайно разбил стекло на фонарике круглое в тазик набираешь воды и ножницами вырезаешь вот и всё......
Спасибо автору за интересную информацию!!!
Неужели кому-то придёт в голову резать ножницами стекло?