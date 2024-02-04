Байден выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта членов Республиканской партии США в Палате представителей, предусматривающего выделение дополнительной помощи Израилю без финансирования для Украины.
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