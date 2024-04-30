Полянский назвал целью Вашингтона установить глобальную цифровую диктатуру

Соединенные Штаты Америки хотят установить глобальную диктатуру в цифровой среде. На это указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Комитета по информации Генассамблеи организации.
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