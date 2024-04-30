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  • star
    ой,аж 400!!! ИЗ 20млн,а ничего ,что они продолжают беспредел и добрались до ребят с СВО,а МВД бездействует???Почти 400 мигрант...
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    МАЛО!!!!!!!!!!!!!Почти 400 мигрант...

Полянский назвал целью Вашингтона установить глобальную цифровую диктатуру

Полянский назвал целью Вашингтона установить глобальную цифровую диктатуру

Соединенные Штаты Америки хотят установить глобальную диктатуру в цифровой среде. На это указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Комитета по информации Генассамблеи организации.

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