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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф. Все поражения – в основное время

Клуб из Нью-Йорка уступил «Сент-Луису» (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.  В последних 13 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 6 очков, 10 раз уступив в основное время.

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